قناة الجزيرة توقف ” صحافيين” بسبب نشر فيديو عن ” الهولوكوست”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر عليمة ، أن مسؤولي شبكة الجزيرة القطرية، قد أوقفوا بعض الصحفيين عن العمل، يوم أمس الثلاثاء، بسبب إنتاج مقطع مصور عن محرقة اليهود قال مسؤولي القناة إنه “خالف المعايير والضوابط التحريرية” للشبكة.

والمقطع المقصود نشرته القناة الرقمية AJ+ عربي التابعة لشبكة الجزيرة قبل أن تحذفه، ويشير إلى أن رواية قتل النازيين ستة ملايين يهودي “تبنّتها الحركة الصهيونية”.

المقطع محل الجدل مدّته 7 دقائق، يستعرض رواية محرقة الهولوكوست، مقدماً وجهات نظرٍ نقدية للرواية حول استغلال إسرائيل الهولوكوست للدعاية الصهيونيّة.

الصحافية “منى حوا “أعدت الفيديو وقدمته وأشرف على تحريره الصحافي عامر السيد عمر، وعرض الفيديو لأول مرة يوم 18 ماي الجاري، وأرفقت به مشاهد اضطهاد اليهود الأوروبيين خلال الحكم النازي، كما عرض المقطع صوراً للعديد من القتلى.

الصحافية ” حوا ” تساءلت في الشريط عن العدد الحقيقي لضحايا المحرقة، وإن كان 6 ملايين يهودي هو العدد الصحيح. ويلفت الفيديو إلى أن الاضطهاد الممنهج لم يقتصر على اليهود فقط، بل شمل شيوعيين واشتراكيين وفئات أخرى، مضيفاً أنه بسبب امتلاك اليهود موارد مالية هائلة، وقدرة على الوصول إلى المؤسسات الإعلامية، استطاعوا تسليط الضوء على معاناتهم.

– رد الجزيرة

بحسب بيان نشرته شبكة الجزيرة، فإن القناة الرقمية الجزيرة بلاس منتجة الفيديو اتّخذت إجراءات إدارية تأديبية بحق الصحافيَيْن، كما حذفت الفيديو المذكور والمنشورات المرافقة له من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، “فور ملاحظة أن محتواه يتعارض مع معايير القناة المهنية” يقول البيان.

ونقل البيان عن ياسر بشر، المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بالشبكة قوله “إن المقطع المصور تضمن إساءة واضحة وإن الشبكة تتبرأ منه ولا تقبل نشر مثل هذا المحتوى على منصاتها وقنواتها الرقمية”.

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