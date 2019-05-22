طنجة..توقيف 3 أشخاص بحوزتهم أزيد من 8 ألاف قرص مخدر

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص متلبسين بحيازة 8 ألاف و 395 قرص مخدر.

وأفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه بهم جاء في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة أقراص الهلوسة، حيث جرى ضبطهم متلبسين بحيازة الأقراص المحجوزة، وهي عبارة عن 1.000 قرص من مخدر الاكستازي، بينما الكمية الباقية (7.395) فتشتمل على عدة أنواع من الأقراص الطبية المخدرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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