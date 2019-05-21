اطلاق نار من بندقية صيد يصيب شخصين بالعطاوية

ضاهر محمد: مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان شخصا اقدم صبيحة اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019 على اطلاق النار من بندقية صيد على شقيقه وابن اخيه بدوار اولاد ابراهيم جماعة العطاوية بسبب خلاف حول مصرف مياه السقي.

وحسب نفس المصادر، فقد تم نقل الجريحين على مثن سيارة الاسعاف صوب مصحة خاصة بقلعة السراغنة، من اجل تقديم الاسعافات الاولة نظرا لخطورة الاصابة.

كما تمكنت عناصر الدرك بسرية العطاوية، من توقيف مرتكب الحادث، ووضعه تحت الحراسة النظرية من اجل تعميق البحث، قبل عرضه امام النيابة العامة وفق المنسوب اليه.

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