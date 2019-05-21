سائق حافلة بوزان يعتدي على فتاة بسبب اكلها في رمضان

س.بويعقوبي - هبة بريس

اقدم سائق حافلة للنقل المدرسي بوزان على الاعتداء على فتاة تنحدر من جماعة المجاعرة إقليم وزان وتتابع دراستها بالقسم التاسع إعدادي بنفس الجماعة بسبب إقدامها على الأكل في نهار رمضان حسب ما كشفت عنه العصبة المغربية لحقوق الانسان.

وحسب العصبة فإن السائق قام باتهام الفتاة بالإفطار في رمضان ثم انهال عليها بالضرب، دون أن يستفسر عن سبب إفطارها ، حيث أن الفتاة القاصر كانت تحت ظروف خاصة ولها رخصة شرعية للإفطار في رمضان، وهو الأمر الذي لم يفهمه المعتدي الذي قامت أسرة الفتاة بتقديم شكاية في الموضوع.

ويجري حاليا التحقيق مع سائق الحافلة، ومن المتوقع أن تتم متابعته بتهمة الاعتداء الجسدي ضد فتاة قاصر.

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