صفرو .. إيقاف مروجين للمخدرات وحجز كمية مهمة من الممنوعات

ع محياوي- هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة الاقليمية بالمنطقة الإقليمية لمدينة صفرو، نهاية الأسبوع الماضي ، في إطار عملها الأمني من إلقاء القبض على شخصين ، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

المشتبه فيهما، من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، تم إلقاء القبض عليهما بغابة ” بلحمر ” بصفرو، بفضل الاستثمار الجيد لمعلومات توصلت بها عناصر الشرطة القضائية بتعليمات من رئيس الضابطة القضائية الخبير في محاربة الجريمة بعد تحديد مكان تواجدهما، حيث أسفرت عملتي التتبع والمراقبة عن محاصرتهما وإيقافهما متلبسين بحيازة كمية من مخدر الشيرا و الكيف معدة للبيع.

البحث المعمق مع المشتبه فيهما أسفر عن حجز 2 كلغ من ” الكيف ” ، و نصف كلغ من مخدر الشيرا عبارة عن صفائح، تم حجزها لفائدة البحث.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة ، تم وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية و الاستماع اليهما في محضر قانوني و تم تقديمهم للعدالة بالمنسوب اليهم .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0