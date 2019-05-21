ذبح زوجته بعدما شك في خيانتها له .. افران تستيقظ على وقع جريمة بشعة

ع محياوي – هبة بريس

أقدم شخص يعمل فلاح في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري ، على ذبح زوجته بسبب خلافات أسرية بسيدي عدي اقليم افران.

وكشفت مصادر محلية أن الزوج كانت تراوده الشكوك حول خيانة زوجته له خلال الآونة الأخيرة مما أدى إلى توتر العلاقة بينهما خاصة بعد أن ذهبت الى بيت أهلها غاضبة ،و قام بإرجاعها الى المنزل بعد صلح تم بينهما ، الا أن شكوك الخيانة كانت تراوده مرة أخرى الشيء الذي جعله يقدم على ذبحها بطريقة بشعة و يسلم نفسه لدرك عين اللوح .

وأضافت المصادر ذاتها ، أن الزوج و الزوجة ينتميان لعائلة واحدة و ينحدران من مدينة تاوريرت، الجاني أب طفلين بنت وولد .

هذا وقد حلت العناصر الدرك الملكي بعين اللوح الى مكان الواقعة حيث قامت بمعاينة الجثة ونقلها الى المستشفى الاقليمي قصد التشريح الطبي لمعرفة ملابسات الواقعة بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما تم وضع الجاني تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة ل.لاستماع اليه في محضر قانوني

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