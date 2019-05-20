سطات…خمس سنوات لمتهم باغتصاب طفلة قرب مقاطعة حضرية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن غرفة الجنايات باستئنافية سطات، قضت بإدانة شخص متهم باغتصاب طفلة بالمحاداة من مقاطعة حضرية، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهمة الاختطاف وهتك العرض بالعنف والسكر العلني البين.

وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة للامن الولائي بسطات، في وقت سابق قد باشرت تحقيقاتها في قضية طفلة لم تتجاوز ربيعها السادس قيل أنها تعرضت لمحاولة اغتصاب من قبل شخص بالمحاداة من المقاطعة الحضرية الثانية.

واضافت ذات المصادر ان عناصر الشرطة القضائية نقلت الطفلة الضحية صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني للوقوف على وضعها الصحي حيث سلمت لها شهادة طبية في هذا الصدد.

هذا واكدت مصادرنا ان تفاصيل الواقعة التي عرفتها مدينة سطات في وقت سابق، جاءت بعد أن سمع عنصر من القوات المساعدة الموكول له حراسة مقر الملحقة الإدارية المذكورة وسماعه لصراخ وأنين طفلة تستغيث، ليقوم بربط الاتصال بالعناصر الامنية التي انتقلت الى عين المكان وتوقيف المشتبه به ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية الى حين استكمال التحقيق معه حول المنسوب اليه بتعليمات من النيابة العامة.

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