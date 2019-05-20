الوقاية المدنية تنتشل ثلاث جثت من “الواد الحار” لعمال شركة في البيضاء‎

هبة بريس – الدار البيضاء

تمكنت عناصر الوقاية المدنية صبيحة اليوم من انتشال ثلاث جثت لعمال كانوا يقومون بمهام الصيانة في إحدى قنوات الصرف الصحي بإحدى الشركات الخاصة بمدينة الدار البيضاء قبل أن يقضوا نحبهم غرقا بها.

و وفق مصادر مطلعة ، فقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية بعد جهد جهيد من العثور على جثت العمال الثلاثة و انتشالهم بعدما لقوا مصرعهم اختناقا في قناة للصرف الصحي بالمنطقة الخضراء ببوسكورة.

وأفاد المصدر ذاته بأن عناصر الوقاية تمكنت من انتشال جثث الضحايا، الذين كانوا يقومون بأعمال الصيانة، داخل القناة، لفائدة إحدى المقاولات الخاصة ضواحي العاصمة الاقتصادية.

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