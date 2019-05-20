اكادير: اندلاع نيران بحافلة متوجهة للبيضاء قبيل آذان صلاة الصبح

أحمد وزروتي هبة بريس

اندلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتحديدا قبيل آذان صلاة الصبح، نيران بحافلة قادمة من مدينة تارودانت، ومن وجهة إلى الدار البيضاء.

وأفادت مصادر هبة بريس من عين المكان أن الحادث وقع بمنطقة تاسيلا التابعة ترابيا إلى إقليم انزكان آيت ملول، وأنه لم يخلف أية إصابة في صفوف الركاب، الذين سارعوا بالنزول فور اشتعال المحرك، حيث امتدت النيران إلى كل ما هو بلاستيكي لتسيطر على كافة هيكل الحافلة.

وفور علمها بالأمر، انتقلت وحدات الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث أخمدت الحريق، كما فتحت السلطات المسؤولة تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه حتى لا يتكرر الأمر وبودي بحياة الناس.

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