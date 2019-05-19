القصر الكبير تهتز على وقع جريمة قتل قبيل آذان المغرب

اس بويعقوبي – هبة بريس

شهدت مدينة القصر الكبير قبيل آذان مغرب اليوم الاحد جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العشرينيات من العمر، بحي السلام بالقرب من مسجد قباء .

مصادر محلية اكدت ان الضحية تلقى طعنات قاتلة على مستوى القلب ، بعد مشادات كلامية بين الجاني والهالك، قبل أن تتحول إلى عراك بالأيدي ليلفظ الضحية انفاسه الاخيرة متاثرا بالطعنات القاتلة .

وفور اخطارها إنتقلت إلى عين المكان مصالح الأمن والوقاية المدنية التي نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الموضوع لتحديد ظروفها وملابساتها .

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