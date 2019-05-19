طنجة: “اعدام حدائق المندوبية” ..هيئات سياسية ومدنية تحمل المسؤولية للوالي والعمدة

هبة بريس- مكتب طنجة

أصدرت هيئات سياسية و نقابية و حقوقية و جمعوية و شبابية بيانا بخصوص حدائق المندوبية حملت فيه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، وعمدة المدينة البشير العبدلاوي المسؤولية في عدم وضع حد ل”لخروقات القانونية” بخصوص ملف حدائق المندوبية.

البيان الذي وقعته احزاب سياسية من بينها حزب الاستقلال و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم و الاشتراكية اضافة الى حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الاصالة و المعاصرة و حزب الاتحاد الدستوري و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و حزب المؤتمر الوطني الاتحادي و البديل التقدمي(..) ، جاء في أعقاب اجتماع للوقوف على المستجدات المتلاحقة التي يعرفها ملف حدائق المندوبية.

واعتبرت الهيئات المذكورة، ان “حجم هذه الخروقات (..) ، تؤكد أن السلطات الولائية والجماعية تمعن في نهج سياسة الأمر الواقع و معاكسة ما عبر عنه أبناء المدينة بخصوص حدائق المندوبية.”.

وحمل بيان هذه الهيئات، “كامل المسؤولية بخصوص عدم وضع حد للخروقات القانونية السالفة ، و التعبير عن استنكار الهيئات للصمت والتواطؤ المكشوف لطمس معالم الجرائم المرتكبة في هذا الملف.”.

ودعا الببان عمدة طنجة “الى تحمل مسؤوليته التاريخية و الإنصات الى صوت الساكنة التي يمثلها ، و العودة الى التزامه البيئي الأصيل :” .

كما وجهت الهيئات السياسية والمدنية :” دعوة برلمانيي المدينة و منتخبيها الى تحمل مسؤوليتهم و الوقوف بجانب الساكنة في هذا الملف، وذلك باعتبار الصمت هو مشاركة في جريمة الإجهاز على حدائق المندوبية..”

واعتبر البيان :” شركة صوماجيك شركة غير مواطنة ، مضرة للبيئة ومدمرة للمآثر ومستخفة بقبور المسلمين و غير المسلمين . والدعوة الى شن حملة شاملة لفضحها و مقاطعتها.” .

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