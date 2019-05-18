درك فاس يفك لغز عصابة إجرامية ظهرت في شريط فيديو بأولاد الطيب

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بفاس ، بتعليمات من القائد الجهوي للدرك الملكي مساء أول أمس الخميس 16 ماي الجاري ، من توقيف 3 أشخاص في ظرف وجيز قبل تنفيذ عمليتهم الاجرامية، كانوا أبطال شريط فيديو بمنطقة أولاد الطيب ضواحي فاس يحملون سلاح أبيض من الحجم الكبير و كانت انطلاقتهم على متن دراجة نارية إلى وجهة غير معلومة كما وضحه شريط ” الفيدو” المتداول.

و بحسب مصدر خاص لـ ” هبة بريس ” ، فإن توقيف المشتبه فيهم و هم من ذوي السوابق القضائية ، جاء على خلفية البحث الذي باشرته مصالح الدرك الملكي في موضوع شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنيت، يوثق لـ 3 أشخاص يمططون دراجة نارية يحملون سيف من الحجم الكبير لاقتراف سرقتهم بجماعة أولاد الطيب والصورة خير دليل للسيف الذي كان بحوزتهم .

وقد أسفرت الأبحاث و التحريات المنجزة التي أجرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بفاس المشهود لهم بخدماتهم المتواصلة، من تشخيص هوية المشتبه فيهم، و تم توقيفهم في ظرف وجيز، حيث تم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة للاستماع اليهم وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم وتقديمهم أمام العدالة لتقول كلمتها في حقهم

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