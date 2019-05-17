كارلوس يضع قائمة تضم 12 لاعب لا يود في بقائهم

هبة سبور – لوماتن

وضع الاسباني كارلوس آلوس، مدرب فريق الجيش الملكي، قائمة تضم 12 لاعبا لا يرغب في بقائهم في الفريق، بسبب عدم دخولهم في طريقة اللعب التي يرغب في تطبيقه خلال منافسات الموسم المقبل، مبديا رغبته في التعاقد مع أسماء جديدة تكون من اختياره حتى يتمكن تطبيق أفكاره التقنية التي يؤمن بها، والتي يرى أنها قادرة على إعادة الفريق العسكري، إلى المكانة التي يستحقها، ومعها استعادة الأمجاد والبطولات التي غابت عن الفريق خلال السنوات الأخيرة.

واعتذر الاسباني كارلوس آلوس، لأنصار الفريق العسكري، عن تردي نتائج لفريق في المباريات الأخيرة، مطالبا إياهم بمساندة الفريق، وعدم التوقف عن دعم اللاعبين إلى أخر دقيقة من عمر البطولة الوطنية الاحترافية، مشيرا أن هدفه هو استعادة هيبة الفريق، وقيادته لتحقيق الألقاب كما كان عليه الجيش الملكي، في سنوات تألقه.

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