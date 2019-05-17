تفريغ كمية كبيرة من الكوكايين من أمعاء افريقية بمطار محمد الخامس

هبة بريس

علم لدى منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أن الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين، التي تم حجزها لدى مواطنة من دولة جنوب إفريقيا، بعدما تم تفريغها من أمعائها بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، بلغت كليوغراما و375 غراما من هذه المادة المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء تمكنت من إيقاف المشتبه فيها بتاريخ 13 ماي الجاري، أثناء قدومها على متن رحلة جوية من مدينة ساو باولو بالبرازيل، وذلك بعدما تم الاشتباه في تهريبها للمخدرات داخل أمعائها.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بغرض استخراج الكبسولات من أمعائها، والتي أسفرت في النهاية عن حجز كمية مخدر الكوكايين على شكل 97 كبسولة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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