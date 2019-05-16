العثور على جثة رضيع داخل حاوية للنفايات بطنجة

اس.بويعقوبي - هبة بريس

عثر مواطنون قبيل آذان المغرب على جثة رضيع داخل حاوية للقمامة بالقرب من مستشفى الرازي للامراض العقلية بحي بني مكادة بمدينة طنجة .

شهود عيان اكدوا ان الجثة لرضيع حديث الولادة عثر عليه ميتا داخل حاوية القمامة في مشهد يدمي القلب قبل ان يتم اخطار السلطات المحلية التي حضرت الى عين المكان وعاينت الواقعة.

وانتقلت عناصر الوقاية المدنية الى عين المكان حيث عملت على إخراج جثة الرضيع، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بطنجة.

فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة من قام بهذه الجريمة الشنعاء التي يُرجح أن الرضيع ثمرة علاقة غير شرعية بين إثنين أرادا التخلص من

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