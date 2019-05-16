وجدة.. معتقل احتياطي ينتحر داخل دهاليز قصر العدالة

هبة بريس ـ وجدة

أقدم اليوم الخميس 16 ماي الجاري شاب في الثلاثينات من عمره، على وضع حد لحياته بقصر العدالة بمدينة وجدة.

ووفق مصدر مطلع لموقع هبة بريس، فالشاب قيد حياته المدعو “حسن” كان بالمكان المخصص للمعتقلين بمحكمة الاستئناف في إنتظار نقله إلى السجن بعد حضوره للمثول أمام قاضي التحقيق بنفس المحكمة.

وحسب المصدر ذاته فإن المعني له سوابق عدلية ، احيل على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف، وبداخلها أقدم على وضع حد لحياته بواسطة ملابسه الداخلية.

ويتابع الهالك على خلفية جريمة إغتصاب في حق إحدى قريباته ( بنت أخيه)، وتم نقل الجثة لمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الفارابي.

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