سطات.. مبحوث عنه وطنيا يسقط في قبضة الأمن‎

هبة بريس- سطات

أكدت مصادر هبة بريس، أن فرقة الاستعلام الجنائي و الدعم التقني للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، اليوم الخميس 16 ماي، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.

واضافت مصادرنا أنه جرى توقيف المشتبه فيه، خلال عملية أمنية بحي مجمع الخير بنفس المدينة، وذلك بناء على مذكرة البحث الصادرة في حقه، للاشتباه في نشاطه في ترويج المخدرات.

هذا وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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