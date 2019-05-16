ب”مطرقة” .. شخص يحطم نوافذ طرامواي البيضاء والشركة تستنكر

هبة بريس

أقدم شخص، يوم السبت المنصرم، على تخريب نوافذ عربة طرامواي بمحطة عين الدياب بمدينة الدار البيضاء.

وفي هذا الصدد، عبرت شركة (ديف كازا) المكلفة بتشغيل ترامواي الدار البيضاء عن استنكارها للسلوكيات التخريبية التي تلحق أضرارا بالقاطرات والبنية التحتية والمنشآت الخاصة بالشبكة.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن هذه السلوكيات “لا تزال مستمرة على الخط الأول، وترتفع هذه السلوكيات بشكل مضطرد على الخط الثاني”، مشيرة إلى تعمد “رمي الترامواي بالحجارة أثناء مروره وإلحاق الضرر بالقاطرات أو المعدات في المحطة”.

وأبرزت الشركة أن هذه السلوكيات والأعمال التخريبية تؤثر على 260 ألف شخص من مستخدمي شبكة الترامواي على مستوى مدينة الدار البيضاء بشكل يومي، مشددة على أن “أعمال التخريب هذه والسلوكيات غير المتحضرة، مثل عدم احترام قانون السير، تتسبب كل سنة في خسائر مادية بملايين الدراهم، بالإضافة إلى تأثيرها على جودة واستمرار خدمة النقل حيث تتوقف القاطرات التي يتم تخريبها عن الخدمة من أجل الإصلاح في أوراش الصيانة”.

وأضافت الشركة أن ” أحدث مثال على ذلك هو التخريب الذي حدث يوم السبت 11 ماي، أثناء وقت الإفطار حيث تعمد رجل تحطيم نوافذ الترامواي المتوقف في محطة عين الذئاب مستعملا مطرقة “، مشيرة إلى أنه و “لحسن الحظ، تمكن عون المحطة من السيطرة على مرتكب هذا العمل التخريبي حتى وصول الشرطة التي ألقت القبض عليه على الفور”.

وتابعت الشركة أن جهاز المراقبة بالفيديو يتكون من 525 كاميرا موزعة على الخطين، و744 كاميرا على متن القاطرات، وتمكن من تعزيز عمل الفرق الميدانية وتسهيل مهامها في مراقبة وتأمين الترامواي.

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