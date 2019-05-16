ايقاف متورطين في سرقة معهد للتكنولوجيا التطبيقية بمراكش

هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بحثا قضائيا تحث إشراف النيابة العامة المختصة، بشأن قضايا سرقة كان معهد التكنولوجيا التطبيقية بحي أزلي مسرحا لها في الآونة الأخيرة.

وحسب مصدر أمني، فقد مكنت الخبرات التقنية والعلمية المنجزة في القضية من تحديد هوية أحد المشتبه بهم الذي تبين أنه معروف بسوابقه العدلية في ميدان السرقة.

وأضاف المصدر ذاته، أن إيقاف المعني بالأمر، الذي أقر بالمنسوب إليه، مكن من الوصل لشريكه في كل السرقات التي يقترفها، كما تسنى إيقاف شخص ثالث من أجل حيازة أشياء متحصلة من السرقة مع علمه بذلك.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في القضية تحث إشراف النيابة العامة المختصة من حجز مجموعة من المسروقات التي تخص المعهد المذكور.

وقد تم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحث تدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث والتقديم ، فيما يبقى البحث متواصلا من أجل الوصول لشركاء آخرين يحتمل تورطهم في سياق نفس القضايا.

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