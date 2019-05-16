12 قتيلا و2090 جريحا .. حصيلة حرب الطرق خلال الاسبوع الأول لرمضان

هبة بريس

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 2090 آخرون بجروح، إصابات 79 منهم بليغة، في 1553 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 ماي الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 30 ألف و404 مخالفة، وأنجزت 9936 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 20 ألف و468 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و492 ألف و300 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3676 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6137 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 123 مركبة.

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