وجدة.. الساكنة تحتج على تثبيت لاقط هوائي بحي النصر

هبة بريس : وجدة

نظم العشرات من سكان زنقة بابل وزنقة صقلية بحي النصر بوجدة اليوم الأربعاء 15 ماي الجاري وقفة إحتجاجية على تثبيت لاقط هوائي للهاتف النقال فوق منزل أحد سكان الحي، مشيرين في معرض حديثهم إلى أن هذه اللاقطات تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان و الأطفال على وجه الخصوص معتمدين في ذلك على أبحاث دولية أجريت في هذا الصدد.

وطالبوا السلطات بالتدخل لرفع الضرر الناتج حول وضع لاقط هوائي خاص لشركة الاتصالات ، وخلال الوقفة التنديدية وسط الطريق الرئيسية ،حيث رفعوا شعارات تتنديدية حول هذا الإجراء وحسب اقوالهم التي تؤكد ان صاحب المنزل والإدارة معا استغلوا الظروف وحكم المحكمة بعدم الإختصاص وقاموا بالإسراع بوضع اللاقط، مما خلف استياء عارما في صفوف عدد من المواطنين من أبناء الحي.

كما سبق أن رفعوا العديد من المراسلات والعرائض في الموضوع لعدة جهات مسؤولة قصد فتح تحقيق، و تطالب الساكنة السلطات بالتدخل قصد ارجاع الوضعية الى ما كانت عليه.

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