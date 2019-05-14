عمالقة الدوري السعودي يرصدون مبالغ ضخمة لشراء عقد بانون من الرجاء

هبة بريس – الدار البيضاء

بعد أن بصم على التألق في الموسم الذي أوشك على النهاية ، و توجه برفع لقبين قاريين الأول في منافسات الكونفدرالية الإفريقية و الثاني في السوبر الإفريقي ، فضلا على تألقه بالدوري المحلي و المناداة عليه أكثر من مرة لقائمة الأسود الدولية ، ارتفعت أسهم عميد الرجاء الرياضي المدافع بدر بانون و الذي بات مطلبا ملحا للعديد من الأندية من خارج المملكة.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصادر مقربة من اللاعب الرجاوي صاحب الخمسة و العشرون سنة أن عمالقة الدوري السعودي دخلوا بقوة للمنافسة على شراء عقد اللاعب المغربي و على رأسهم الهلال و النصر و الإتحاد.

و أضاف ذات المصدر أن اتصالات مكثفة جمعت مسؤولي الأندية السعودية بمكتب الرجاء و وكيل أعمال المدافع الرجاوي قصد تذليل العقبات المادية و الظفر بخدماته خاصة أن أندية أوروبية كذلك دخلت على الخط بعد الأداء المميز الذي يقدمه “كابيتانو” النسور و محبوب الجماهير الخضراء.

و سيكون جواد الزيات رئيس الرجاء في محك حقيقي خاصة أنه يواجه بضغط جماهيري كبير قصد تدعيم صفوف النادي بصفقات جديدة لا تقل عن السبعة و بأسماء وازنة قادرة على إعطاء الإضافة مع الاحتفاظ بالركائز الأساسية للفريق الذي ضمن المشاركة في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

بينما يرى أخرون أن صفقة بانون و التي قد تحطم كل الأرقام القياسية في تاريخ البطولة في ظل حديث عن رقم يتعدى السبعة ملايير سنتيم فرصة للنادي الأخضر قصد حل مشاكله المالية العالقة و التوقيع لعديد الاسماء الجديدة، فهل سنرى بانون الموسم القادم و هو يجاور داكوستا و امرابط و الأحمدي و حمد الله بالدوري السعودي في ظل كل المغريات المادية المقدمة أم أن طريقه للاحتراف ستنطلق من أوروبا؟

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