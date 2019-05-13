استمرار تساقط المنازل بالمدينة العتيقة بمراكش أمام صمت المسؤولين‎

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان احد المنازل بحي دوار كراوة بمقاطعة المدينة، انهار ببل قليل فوق رؤوس قاطنيه مخلفا اصابات بليغة لهم.

وخلف الانهيار إصابة شخصين تم انتشالهما من تحت الانقاض من طرف متطوعين من الجيران، فيما حلت قبل لحظات عناصر الوقاية المدنية وممثلي السلطات المحلية وعناصر الامن، لنقل المصابين لتلقي العلاج وفتح تحقيق في الواقعة.

وعرفت المدينة العتيقة مؤخرا، ثلاث حالات انهيار إحداها تسببت في مصرع شخص واصابة اثنين آخرين في حي عرصة المسيوي، وسط تخوفات بين ساكنة مجموعة من الدور العتيقة من انهيارات مماثلة، امام صمت المسؤولين.

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