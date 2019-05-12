أولاد تايمة: الشرطة القضائية تعتقل شيخا سبعينيا و ابنه بتهمة النصب

محمد ضباش ـ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأولاد تايمة مساء الخميس 9 ماي الجاري، من إعتقال شخصين ينحدران من منطقة زاوية إسن التابعة ترابيا لجماعة الدير بنواحي مدينة أولاد تايمة اقليم تارودانت، بعدما قاما بالنصب والاحتيال على سيدة أوهماها بالحصول على مأذونية (كريمة) خاصة بسيارات للنقل المزدوج، مدعين أن لهما علاقات مع أشخاص نافذين بالقصر الملكي ومستعملين في ذلك مجموعة من البطائق المزورة.

وحسب مصادرمطلعة فالأمر يتعلق بشيخ سبعيني وأبنه الأربعيني اللذين قاما بالنصب على الضحية في مبلغ سبعين ألف درهم مقابل التوسط لها لدى مصالح عمالة تارودانت للحصول على رخصة للنقل المزدوج (كريمة) بحكم علاقتهما بشخصيات نافذة في الديوان الملكي.

هذا، وقد تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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