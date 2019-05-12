تسرب للغاز يرسل العشرات من عاملات الكابلاج لمستعجلات القنيطرة

هبة بريس- القنيطرة

هبة بريس- القنيطرة

كارثة إنسانية، تلك التي كانت على وشك الحدوث بالمنطقة الصناعية الواقعة ضواحي القنيطرة ( بورحمة) وذلك بعدما وجد العشرات من عمال وعاملات معامل “الكابلاج” أنفسهم في حالة إغماء اختناق جماعي بعد تسرب غاز سام معد لصيانة الأجهزة.

و وفقا لمصادرنا، فإن تسربا للغاز صباح اليوم خلق حالة من الهلع و الفوضى، على مستوى شركة للكابلاج، الأمر الذي استدعى نقل العشرات من العمال و العاملات إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة لتلقي العلاجات الضرورية.

و يأتي هذا الحادث المأساوي غداة تسمم غذائي خلال الاسبوع الجاري للعشرات من العمال في إحدى الشركات الواقعة بالمنطقة الصناعية، حيث تعيش المنطقة الصناعية (أولاد بورحمة) ضواحي القنيطرة، حالة من الفوضى نتيجة تكدس آلاف العمال و العاملات، الذين يجري تشغليهم في أوضاع غير آمنة.

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