كلميم : قصة غرام بين شاب وفتاة تنتهي بسرقة محل تجاري

ع بركة ـ هبة بريس

وجدت فتاة عشرينية نفسها خلف أسوار السجن المدني بكلميم، بعدما كانت تشتغل في محل لبيع الهواتف وسط المدينة ، وتعيل أسرتها ، غير أن قصتها مع شاب ثلاثيني حول حياتها الى مأساة بعد التغرير بها ، وتسهيل عملية سطوه على المحل التجاري .

مباشرة بعد ان توصلت مصالح أمن كلميم الجمعة الماضي ، بإخبارية تفيد تعرض محل تجاري لعملية سطو مسلح وسرقة أموال وهواتف ، من طرف مجهول، تم فتح تحقيق في القضية، وذلك بعد الاستماع الى رواية الفتاة المستخدمة بالمحل ، غير أن شكوك المحققين من طريقة السطو، جعلت الشرطة تعمق في تفاصيل دقيقة للعملية، ليتأكد تورط الفتاة في العملية، وانها على علاقة مع ” اللص” المشتبه فيه.

التحريات الامنية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه بتكثيف الأبحاث حوله، ليتم إيقافه على مستوى حي التواغيل بكلميم ، حيث جرى حجز بحوزته على مبلغ مالي من عائدات الفعل الجرمي وهاتف نقال موضوع السرقة بعد إجراء تفتيش دقيق بداخل مسكنه.

وقد تم احالة الموقوفين على محكمة الاستئناف بالعيون من أجل تهم السرقة الموصوفة والمشاركة مع التبليغ عن جريمة خيالية مع العلم بعدم حدوثها.

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