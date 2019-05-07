امن مراكش يوقف مجموعة من تجار المخدرات خلال شهر ابريل

ضاهر محمد؛ مراكش

تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، وضعت ولاية أمن مراكش خطة أمنية، ركزت خلالها على عاملي الاستباقية والمباغتة من أجل تضييق الخناق على تجار المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يستغلون هذا الشهر الفضيل من أجل نفث سمومهم بين صفوف الشباب وازدهار تجارتهم غير المشروعة.

هذا وقد مكنت المقاربة المتبعة في هذا الشأن من إنجاز عمليات نوعية، خلال شهر أبريل المنصرم، تجسدت فيحجز حوالي 40 كيلوغراما من مخدر الشيرا وأزيد من 600 قرصا مهلوسا بالإضافة إلى حوالي 50 غراما من المخدرات الصلبة حيث تم وضع حد لنشاط حوالي 157 مشتبهاً به تم ضبطهم على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة.

هذا وسيستمر العمل وفق نفس الاستراتيجية في الزمان والمكان، في مكافحة الجريمة بشكل عام، وجرائم المخدرات بشكل خاص

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