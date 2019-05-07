16 قتيلا و 1866 مصابا .. حصيلة حرب الطرق خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 1866 آخرون بجروح، إصابات 69 منهم بليغة، في 1401 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 29 أبريل إلى 05 ماي الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 33 ألف و716 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و342 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 23 ألف و374 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و222 ألف و800 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3958 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6242 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 142 مركبة.

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