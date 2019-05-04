وداد الأمة يعبر لنهائي دوري الأبطال على حساب صانداونز

ادريس دحني – هبة سبور

تمكن فريق الوداد البيضاوي من التأهل لنهائي دوري ابطال افريقيا بعدما تعادل في مباراة اياب نصف النهائي أمام ميلودي صانداونز الجنوب افريقي بدون أهداف ليتفوق بذلك ممثل المغرب الوحيد في المسابقة في مجموع المبارتين بعدما فاز في مباراة الذهاب بالرباط بهدفين لواحد .

ورغم سيطرت فريق صانداونز الجنوب افريقي على مجريات اللقاء , الا ان ابناء المدرب فوزي البنزرتي عرفو كيف يحمون مرمى التكناوتي وأوقفو الهجمات المتتالية , في الوقت الذي ضيع فيه بابا توندي فرص كان بإمكتنها قتل المباراة .

وسيواجه الوداد البيضاوي فريق الترجي والذي تمكن بدوره من العودة بنتيجة التعادل السلبي أمام مازمبي العنيد ليستغل فوزه في مباراة الذهاب والتي انتهت لصالح الترجي بهدف يوسف البلايلي .

وسيبحث الوداد عن تحقيق لقبه الثالث في دوري ابطال افريقيا ليعادل بذلك رقم الرجاء الرياضي والترجي والذي سيكون مطالب بدوره بالبحث عن لقب رابع يقترب به من مازمبي والأهلي المصري الرقم القياسي .

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