وزارة الأوقاف: مراقبة هلال رمضان الأبرك مساء غد الأحد

هبة بريس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مراقبة هلال شهر رمضان الأبرك لهذا العام، ستكون مساء يوم غد الأحد.

ووجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة رسالة إلى القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، لإخبارهم بأن مراقبة هلال شهر رمضان ستكون يوم الأحد 29 شعبان 1440 هـ موافق 5 ماي 2019، راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته، وذلك بواسطة أرقام الهاتف التالية:

0537 -76 -11 -45

0537 -76 -09 -32

0537 -76 -05 -49

0537 -76 -89 -54

رقم الفاكس: 0537 -76 -17 -21

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