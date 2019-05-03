المغرب يرسل 422 إماما إلى أوروبا للإرشاد الديني خلال رمضان

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إرسالها 422 إماما إلى أوروبا للإرشاد الديني خلال شهر رمضان المرتقب.

وبلغ عدد أئمة التراويح 361 إماما إضافة إلى 29 واعظا و32 واعظة، وفق الوزارة.

وذكر تقرير نشرته الوزارة، الجمعة، أن البعثة ستقوم بتأطير المغاربة المتواجدين بكل من فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، ألمانيا، الدنمارك، السويد، ودول أخرى.

ويهدف المغرب من وراء إرسال البعثات الدينية، إلى توحيد صفوف جاليته، وصيانة المساجد التابعة لها بالمهجر وحمايتها من الغلو والتطرف، حسب الوزارة.

كما تسعى لضمان النشاط داخل المساجد بانسجام مع القوانين الأوروبية والجمعيات المؤطرة للشأن الديني للمغاربة في مختلف البلدان الأوروبية.

وارتفع عدد المرشدين الدينيين المغاربة المبتعثين للخارج إلى 422، مقارنة مع 370 في السنة الماضية.

واعتبرت الوزارة أن ارتفاع الطلبات المقدمة من طرف الهيئات المغربية تعكس “رغبة صادقة في تعميم واسع للنموذج المغربي”.

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