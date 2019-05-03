اختتام مسابقة تنافسية بين تلاميذ سيدي قاسم حول الحديث و السيرة النبوية

هبة بريس- سيدي قاسم

بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي قاسم، نظمت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية – فرع سيدي قاسم- حفلا ، لتتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية للسيرة النبوية والحديث الشريف، بالقاعة الكبرى لدار الشباب.

وقد عرفت المسابقة الإقليمية مشاركة أربعة عشرة مؤسسة تعليمية، خمسة منها تمثل السلك الثانوي التأهيلي، والباقي مؤسسات من السلك الثانوي الإعدادي، حيث مر تنظيم المسابقة بطور الإقصائيات على مستوى المؤسسات التعليمية لاختيار مترشح واحد من كل مؤسسة، ثم طور ثان تم على المستوى الإقليمي بين المترشحين المؤهلين في الطور الأول على صعيد الإقليم، لانتقاء مترشحين إثنين من بين كافة المشاركين والمشاركات، لتمثيل الإقليم في النسخة الأولى للمسابقة الوطنية للسيرة النبوية والحديث الشريف، المرتقب تنظيمها بمدينة طنجة خلال شهر دجنبر من السنة الجارية، وذلك تحت إشراف المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية.

ويأتي تنظيم هذه المسابقات خدمة للشأن التلاميذي عبر ربطهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته المطهرة، وترغيب الناشئة في الإقبال على مدارستهما وكشف على كنوزهما، وترسيخا لقيم النبل النبوي والمحبة والرحمة والإحسان والتعايش والتسامح كما مارسه النبي الكريم مع من حوله من المؤمنين والمخالفين ،كما يسعى تنظيم المسابقة إلى تنمية مهارات الحفظ والتحليل واستنباط القيم والحكم من السيرة النبوية العطرة واتخاذ المواقف والتعبير عن الرأي باستحضار قضايا السيرة ضمن المحيط الخاص للتلميذ وربطها بكافة الدروس التي يتلقاها في المنهاج الدراسي بين فصول المؤسسة .

هذا وقد شهد الحفل التتويجي تنوعا في فقراته، إذ جمع بين تلاوات قرآنية وكلمات لكل من الفرع المحلي للجمعية، وكلمة ممثل المجلس العلمي، وفقرات إنشادية وأمداح نبوية أدتها فرقة الرضوان وفرقة الفراشات للأداء الفني، ليختتم الحفل بتوزيع جوائز قيمة على الفائزين، بالمراتب الثلاثة الأولى من كل مستوى دراسي.

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