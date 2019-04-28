بالفيديو : الموت يداهم عارض أزياء على الهواء مباشرة أمام الجماهير

هبة بريس ـ وكالات

واجه عارض أزياء مشارك في أسبوع الموضة في ساو باولو البرازيلية نهاية مأساوية بعدما شعر بالإعياء ووقع على المنصة وفارق الحياة.

وأُصيب تاليس سواريس، 26 عاما، بوعكة صحية أثناء عرض أزياء العلامة التجارية “أوكسا” في البرازيل يوم السبت، وفقا لما ذكره المنظمون.

وحضر المسعفون أمام المتفرجين المذعورين وتم نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته.

واعتقد الحاضرون في البداية أن السقوط كان جزءا من مشروع الدعاية للنموذج قبل أن يهرع الطاقم الطبي إلى المسرح ويتوجه إلى عارض الأزياء.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للحظة التي سقط فيها على خشبة العرض، وفي المقطع شوهد تاليس سواريس وهو يمشي أمام مئات المتفرجين قبل أن يستدير ويسقط دون حراك.

ووفقا لصحيفة “فولها برس” البرازيلية، فإن سواريس تعثر برباط حذائه قبل سقوطه، حسبما ذكرت عارضة أزياء لكن سرعان ما بدأ الزبد يخرج من فمه بعد سقوطه.

ويعد أسبوع الموضة في ساو باولو، الذي انطلق في 22 أبريل واختتم يوم السبت، من أهم الفعاليات في أمريكا اللاتينية.

Vídeo mostra momento em que modelo cai após passar mal na passarela da SP Fashion Week Um modelo morreu após passar mal e cair na passarela durante o desfile da grife Ocksa, na tarde deste sábado (27), na São Paulo Fashion Week.Ainda não se sabe com precisão o que aconteceu com Tales Cotta (nome artístico de Thales Soares), 26, da agência Base MGT. Veja mais em: https://bit.ly/2J608fL #DiáriodoNordeste Publiée par Diário do Nordeste sur Samedi 27 avril 2019

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