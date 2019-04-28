العثور على جثة فتاة بحومة اسبانيول بطنجة

نُشر بتاريخ :  2019-04-28 - 15:02
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س بويعقوبي ـ هبة بريس

عثر في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد 28 الجاري، على جثة فتاة هامدة بأحد المنازل المهجورة بحومة ” إسبانيول “ وسط مدينة طنجة.

وحسب مصدر مطلع للموقع فإن اعوان للسلطة اخطروا المصالح الامنية مباشرة بعد عثورهم على المعنية بالأمر والتي تبلغ من العمر حوالي 30 سنة جثة هامدة في ظروف لازالت غامضة

هذا وقد حلت بعين المكان عناصر الدائرة الثانية والشرطة العلمية ليتم نقل الجثة لمستودع الأموات الدوق دي دوفار من أجل إخضاعها للتشريح الطبي وتحديد ملابسات وأسباب وفاتها.

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