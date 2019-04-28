قتيل في حادثة سير بين وجدة والناظور

هبة بريس : أحمد المساعد

وقعت صباح اليوم الأحد 28 أبريل الجاري حادثة سير مميتة على الطريق الوطنية الرابطة بين وجدة والناظور على مستوى منطقة الكربوز( سيدي حازم) بعد اصطدام سيارة خفيفة بعربة مجرورة كان على متنها شخص خمسيني (ز.م) توفي في عين المكان .

وحسب مصادر لموقع هبة بريس، فأسباب الحادث جاءت نتيجة اصابة الدابة بنوبة هيجان وسط الطريق الرئيسية لتصطدم بسيارة خفيفة في نفس الإتجاه، راح ضحيتها رجل خمسيني ينحدر من مدينة بني درار ونفوق الدابة.

وفور علمها بالخبر ،حلت مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية بمكان الحادث للقيام بالمتعين ، اذ جرى نقل الجثة لمستودع الأموات وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث

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