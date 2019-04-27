تونس .. قتلى وجرحى بحادث اصطدام شاحنتين

هبة بريس - وكالات

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 21 آخرون اليوم بحادث اصطدام شاحنتين في مدينة سيدي بوزيد غربي تونس.

وقالت وزارة الصحة التونسية إن الحادث وقع صباح اليوم بمنطقة “الشارع” في ولاية سيدي بوزيد، وأن إحدى الشاحنتين المنكوبتين كانت تقل حوالي 30 عاملة في الفلاحة، والثانية مخصصة لنقل الدجاج.

وتقول الشرطة المحلية، إن سبب الحادث كان انفجار أحد إطارات الشاحنة التي تقل العاملات وانحرافها عن مسارها لتصطدم بالشاحنة الثانية وجها لوجه.

وتنتشر في المناطق الداخلية في تونس ظاهرة نقل العاملات في قطاع الزراعة على متن شاحنات صغيرة تفتقر لمقوّمات السلامة، ما يؤدي في كثير من الأحيان لحوادث قاتلة.

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