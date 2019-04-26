الكاف تستدعي ثلاث حكام مغاربة لقيادة مباريات كأس افريقيا

نُشر بتاريخ :  2019-04-26 - 17:50
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أحمد وزروتي: هبة بريس

استدعى الاتحاد الافريقي لكرة القدم ثلاث حكام مغاربة لقيادة مباريات نهائيات كأس الأمم الافريقية التي ستجرى أطوارها شهر يونيو القادم بمصر.

و همت الاستدعاءات الثلاث كل من حكمي الوسط رضوان جيد ونور الدين الجعفري والحكم المساعد لحسن أزكاو.

من جهة أخرى، لم تستدع الكاف الحكم الأنغولي مارتينيز الذي تسبب في خسارة حسنية أكادير أمام الزمالك المصري، بعد ارتكابه لأخطاء تحكيمية اعتبرها كل المشاهدين أغرب من الخيال، وكذا الحكم ماركس ديبادوكس الذي قاد مباراة الرجاء البيضاوي ونهضة بركان وتم توقيفه لمدة سنة.

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