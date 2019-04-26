الكونغو تعترف بإشراك لاعب غير مؤهل أمام المغرب

هبة سبور

بعدما قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي إقصاء منتخب الكونغو الديمقراطية لأشركه اللاعب أرسين زولا خلال مواجهة المغرب بالرغم أنه غير مؤهل لخوض اللقاء بسبب تجاوزه ل 23 سنة , اصدرت الجامعة الكونغولية مراسلة تعترف فيها بخطئها في إشراك اللاعب زولا في مباراة منتخبها الاولمبي امام المغرب وتقبل قرار الكاف وتتعهد بعدم تكراره،

يذكر أن المنتخب المغربي وفي حالة تجاوزه منتخب مالي،سيتأهل رسميا إلى كأس إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر، حيت سيبحث الأولمبيون على أحد بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020،حيت يتأهل المتأهلين إلى النهائي وصاحب المركز الثالث،فيما الخاسر في مباراة الترتيب سيواجه منتخب أسيويا في مباراة فاصلة.

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