مندوبية السجون : هذه تفاصيل تعليق الزفزافي ورفاقه إضرابهم عن الطعام

هبة بريس

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن النزلاء المضربين عن الطعام من بين المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بكل من السجن المحلي طنجة 2 والسجن المحلي رأس الما بفاس، تقدموا لدى الإدارتين المعنيتين بإشعارات بفك إضرابهم .

وذكرت المندوبية ، في بلاغ لها ، أنه “سيرا على نهجها التواصلي المعهود، تنهي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى علم الرأي العام أنها في إطار عملها الدؤوب من أجل أنسنة ظروف اعتقال نزلاء المؤسسات السجنية بمختلف فئاتهم، اتخذت، بتنسيق وتفاعل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة إجراءات من أجل تحسين أكثر لظروف اعتقال النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، بكل من السجن المحلي طنجة 2 والسجن المحلي رأس الما بفاس “.

وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ ، “تقدم المضربون عن الطعام منهم لدى الإدارتين المعنيتين بإشعارات بفك إضرابهم عن الطعام. كما تم تمكينهم من الاتصال بذويهم لإخبارهم بذلك” .

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