الرصاص يلعلع بالرباط لتوقيف مجرمين يسرقان بالسلاح الأبيض

نُشر بتاريخ :  2019-04-25 - 09:22
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هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن الرباط لإستخدام سلاحه الوظيفي، مساء أمس الأربعاء ، في تدخل أمني لتوقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية، ضبطا في حالة تلبس باقتراف سرقة بالعنف بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن دورية شرطة النجدة كانت قد رصدت المشتبه فيهما وهما يحاولان سرقة مواطن سنغالي يوجد في بعثة طلابية بالمغرب، مستعملين أسلحة بيضاء، وهو ما اضطر عناصر الدورية الأمنية لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء قبل إطلاق رصاصتين، واحدة أصابت أحد المشتبه فيهما على مستوى اليد، بينما أصابت الرصاصة الثانية، بشكل عرضي على مستوى الكف الأيسر، شخصا كان بالقرب من مكان التدخل.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش والحجز مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيهما على السكينين المستعملين في الاعتداء، علاوة على ستة هواتف محمولة يشتبه في كونها من العائدات والمتحصلات الإجرامية.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل كل من الضحية السنغالي المصاب بجروح طفيفة، والشخص المصاب عرضيا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا، في حين تم ايداع المشتبه فيه الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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