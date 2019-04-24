“الكاف” ينتصر للمغرب ويقصي منتخب الكونغو الأولمبي

ادريس دحني – هبة سبور

حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم في الاعتراض الذي تقدم به المغرب وقرر تأهيل الأشبال على حساب الكونغو الديمقراطية , وذلك على خلفية إشراك منتخب الكونغو الأولمبي للاعب غير مؤهل قانونيا في المباراة التي جمعت بينهما برسم التصفيات الأفريقية المؤهلة للالعاب الاولمبية.

وبهذا سيواصل المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، رحلته للمنافسة على التأهل الى نهائيات كأس افريقيا والتي تخول للمنتخبات المؤهلة لنصف النهائي التأهل الى الألعاب الاولمبية.

وكان المنتخب الأولمبي قد انهزم أمام الكونغو الديموقراطية بهدفين دون مقابل , قبل أن يفوز المغرب في مباراة الإياب بهدف واحد لم يكن كافيا لضمان التأهل , لولا سقوط منتخب الكونغو في الممنوع بإشراكه للاعب تجاوز السن القانوني .

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