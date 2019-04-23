وجدة.. جمعية مول الحانوت تطالب لشكر بإعتذار رسمي

هبة بريس : وجدة

أصدرت جمعية مول الحانوت بيانا حول تصريحات إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية التي دعا فيها لمقاطعة منتوجات البقال.

و أعربت الجمعية في بيانها الذي يتوفر موقع هبة بريس بنسخة منه، عن قلقها الشديد واستنكارها وتنديدها حول التصريحات التي أدلى بها السيد إدريس لشكر القيادي الأول في حزب الاتحاد الاشتراكي للصحافة حيث دعا إلى مقاطعة منتوجات البقال و قناعتها الراسخة بضرورة الدفاع عن حقوق البقال، لمثل هذه التصريحات المتحيزة لجهة دون أخرى.

ويضيف البيان ذاته، أن الجمعية تطالب إدريس لشكر بان يتقدم باعتذار رسمي للبقال وان يلتزم بالحياد في مثل هذه التصريحات حفاظا على سمعة و كرامة البقال ( مول الحانوت ).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0