القارئ الوجدي إلياس المهياوي ينال الرتبة الثالثة عالميا بماليزيا‎

هبة بريس : أحمد المساعد

نال القارئ المغربي إلياس المهياوي إبن مدينة وجدة على الرتبة الثالثة ” فرع تلاوة القرآن ” للاحتفال الماليزي الدولي في دورته 61 لتلاوة القرآن وحفظه بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ( 1440هجرية/ 2019) بشعار ” تعاطف الأمة دلال على الرحمة” .

وأقيمت مسابقة القرآن الدولية من 15 لغاية 20 أبريل الجاري بمشاركة أفضل القراء عالميا ، بمسابقتي الذكور والاناث حيث تنافس 25 قارئاً و23 حافظاً للقرآن بفئة الذكور .

كما حاز من قبل القارئ إلياس المهياوي بالعديد من الجوائز الوطنية والدولية في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، أهمها الرتبة الثانية بمسابقة القرآن الكريم بتركيا (2018)، والرتبة الثانية فرع التلاوة المحققة بمملكة البحرين في مسابقة فرع التحقيق (2018).

كما حصل على الرتبة الثانية فرع حفظ خمسة أحزاب مع التجويد في جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره، برسم سنة 1439/2017.

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