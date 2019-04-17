درك سيدي بنور يفكك عصابة “فراقشية” نشطت بإقليمي الجديدة وسيدي بنور

أحمد مصباح – الجديدة

بقيادة قائد سرية الدرك الملكي لسيدي بنور، وتحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الجديدة، وبحضور عناصر من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، داهم، أمس الثلاثاء، المتدخلون الدركيون من المركز الترابي لدى سرية سيدي بنور، والفرقتين الترابيتين بمركز أولاد عمران وبني هلال، معززين بوحدات من فرقة التدخل السريع، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، إسطبلا بمدينة الجديدة، كائن على غير بعيد من الدائرة الأمنية الأولى، حيث ضبطوا 4 بقرات مسروقة، من ضمن 9 بقرات تمت سرقتها من قبل ممن يعرفون ب”الفراقشية”، بتراب إقليمي الجديدة وسيدي بنور، والتي جرى استرجعها جميعها رجال الدرك الملكي، وأعادوها إلى مالكيها.

هذا، وفككت المراكز الترابية للدرك الملكي بأولاد عمران وبني هلال وسرية سيدي بنور، عصابة “الفراقشية”، وأوقفت أعضاءها الأربعة، إلى جانب سائق عربة فلاحية من نوع “بيك أب”، التي كانوا يستعملونها نقل البهائم المسروقة، ناهيك عن عدد متزايد من الأشخاص، كانوا يقتنون تلك الأبقار المسروقة، والتي تم العثور، بعد مدينة الجديدة، على 5 منها بجماعة “سانية بركيك” بإقليم سيدي بنور.

وحسب وقائع النازلة، فإن المراكز الترابية بسرية الدرك الملكي بسيدي بنور، وأربعاء أولاد عمران، وبني هلال، تلقت شكايات تفيد بوقوع 3 سرقات في ظرف شهر، استهدف بها “الفراقشية” الأبقار من داخل إسطبلات بإقليمي الجديدة وسيدي بنور.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرها المحققون من الوصول إلى سائق عربة فلاحية من نوع “بيك أب”، والذي كان بمثابة الخيط الرفيع الذي قاد إلى فك لغز سرقات الأبقار، وتحديد هويات الضالعين فيها، ومن ثمة، إيقافهم تباعا، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، للبحث الذي يجرونه معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية تكوين عصابة إجرامية، والسرقات الموصوفة، بتعدد الفاعلين، وتحت جنح الظلام، وباستعمال ناقلة ذات محرك.

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