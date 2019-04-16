محمد السادس يستقبل آل الشيخ ونهائي البطولة العربية 2020 بالمغرب

هبة بريس ـ الرباط

اعلن تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن إطلاق اسم “محمد السادس” على النسخة الثانية من البطولة العربية لسنة 2020.

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، في تغريدة على حسابه الرسمي، أن الملك محمد السادس قد وافق على حمل الكأس لاسمه.

ونشر تركي آل اشليخ صورة له مع الملك محمد السادس اثناء اسقباله اليوم الثلاثاء وعلق قائلا “أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقه ”

وفي شتنبر من العام الماضي، أثار رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، السابق والمستشار الملكي تركي آل الشيخ، موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، بتغريدة أعلن فيها عن دعمه للمغرب في استضافة بطولة الأمم الأفريقية، وذلك بعد أن أعلن دعمه للملف الأميركي المشترك لاستضافة كأس 2026 ضدا على ملف الترشيح المغربي.

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