تارودانت: افتتاح مهرجان الصناعة التقليدية بحي بن خي في دورته الأولى بجماعة الكردان

محمد ضباش - هبة بريس

افتتحت عشية الجمعة 12 أبريل 2019، فعاليات مهرجان الصناعة التقليدية بحي بن خي في دورته الأولى ، المنظم من طرف جمعية الأمل النسوية بحي بن خي بشراكة مع المجلس الجماعي للكردان ومؤسسة الزاوية للتنمية والتعاون، تحت شعار “الصناعة التقليدية في خدمة التنمية المجالية وصقل المواهب وإبراز القدرات”، على مدى أيام 12 و13 و14 أبريل الجاري بالمركب السوسيو- رياضي بحي بن خي بجماعة الكردان إقليم تارودانت.

وحسب المنظمين، فهذه التظاهرة تستهدف التعريف بالموروث الثقافي والإبداعي والفني الذي تزخر به المنطقة، وتشجيع الشباب على هذا الموروث الثقافي المشترك بين كل المغاربة، وخلق دينامية اقتصادية وسياحية تعود بالنفع على عموم الساكنة المحلية.

وفي هذا الصدد تم تسطير برنامج حافل ومتنوع لإغناء هذه التظاهرة في نسختها الأولى، يتضمن معرضا للمنتوجات المحلية يعرف مشاركة العديد من أقاليم جهة سوس ماسة، بالإضافة إلى عروض في فن الفروسية والتبوريدة الأصيلة، وأنشطة ترفيهية مخصصة للأطفال، وحملة طبية لقياس الضغط الدموي ونسبة السكر، وأمسيات فنية فولكلورية في الدقة الهوارية وكناوة،… وغيرها من المفاجئات التي من المرتقب ان تحظى باستحسان وتنويه الساكنة المحلية والزوار.

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