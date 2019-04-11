جريمة دم بالسلاح الأبيض تنهي حياة شاب في الشارع العام بأزمور

أحمد مصباح – الجديدة

زعزعت جريمة دم، اليوم الخميس، سكينة مدينة أزمور، حوالي 15 كيلومترا شمال الجديدة. وحسب مصدر مطلع، فإن شابا سدد، زوال اليوم الخميس، إلى شاب آخر من مواليد 993، طعنات غائرة بالسلاح الأبيض، أردته جثة هامدة في الشارع العام بدرب “الشواي”.

ويرجح أن تكون جريمة القتل على خلفية تصفية حسابات بين الجاني والمجني عليه.

هذا، ونقلت سيارة إسعاف جثة القتيل الذي يتحدر من درب “القشلة” بأزمور، إلى المستشفى المحلي، حيث تم إيداعها في مستودع حفظ الأموات.

هذا، وأوقفت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أزمور، مشتبها به، تخضعه للبحث القضائي الذي تجريه إشراف النيابة العامة المختصة، بغية تحديد أسباب وملابسات جريمة القتل، التي وصفت ب”البشعة”.

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