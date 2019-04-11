ضحايا جراء اصطدام خطير بين 3 سيارات خفيفة بتراب إقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

اهتز إقليم الجديدة، اليوم الخميس، على وقع حادثة سير خطيرة، جراء اصطدام ثلاثة عربات. ما خلف مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة.

وحسب وقائع النازلة، فإن سيارة خفيفة من نوع “بوجو 309” قادمة، منذ أقل من ساعتين، من الجديدة، عبر الطريق الثانوية المؤدية إلى مدارة “المصور راسو”، كان سائقها يعتزم أن يعرج إلى الشمال، لتغيير الاتجاه، وما أن بات وسط الطريق، حتى صدمته من الجهة الجانبية اليمنى، سيارة خفيفة من نوع مرسيدس كانت قادمة لتوها من الاتجاه المعاكس، مرورا عبر الطريق الوطنية رقم: 1، الرابطة بين الجديدة، وآسفي.

وبفعل السرعة التي كانت تسير بها العربة، فإن سيارة “بوجو 309” دارت عدة مرات في مكانها، ورمي بسائقها إلى المقعد الأمامي الآخر، وتدلى نصفه من الباب. فيما تابعت سيارة “مرسيدس” رحلتها إلى خارج الطريق الوطنية، ولم تتوقف إلا جراء صدمها سيارة خفيفة من نوع “داسيا”، كانت مستوقفة بالجوار، ولم يكن، لحسن الحظ، أحد على متنها.

هذا، وخلفت حادثة السير التي وصفت ب”الخطير” إصابة سائق سيارة “بوجو 309″، وامرأتين كانتا على متن سيارة “مرسديس”، إلى جانب سائقها.

وفور إشعارها، أوفدت ثكنة الوقاية المدنية سيارة إسعاف إلى مسرح النازلة، وأقلت الضحايا إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة.

إلى ذلك، أجرت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي بسرية الجديدة، المعاينات والتحريات الميدانية، في إطار البحث القضائي الذي فتحته تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما عمل المتدخلون الدركيون على تنظيم حركة السير والمرور في الاتجاهين من الطريق الوطنية رقم: 1، والتي عرفت في مقطعها عند النقطة الكيلومترية 11، اختناقا بسبب حادثة السير، وتجمهر عشرات الفضوليين من الراجلين ومستعملي الطريق وسائقي العربات والدراجات.

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