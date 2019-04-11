قتيل ومصابون في تصادم ناقلتي عمال بطنجة‎

اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

تسبب حادث تصادم ناقلتي عمال صباح اليوم الخميس، في مقتل شخص وجرح 13 آخرين، على مستوى طريق تطوان، قرب المنطقة الصناعية “مغوغة” بمدينة طنجة.

مصادر من عين المكان، أفادت أن الحادث وقع على مسافة قصيرة من المنطقة الصناعية مغوغة، نتيجة السرعة المفرطة ومحاولة التجاوز المعيب من إحدى العربتين، ما أدى على وقوع الاصطدام الذي تسبب في سقوط ضحايا.

مصادر طبية بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة اكدت تسجيل حالة وفاة في صفوف المصابين الذين تم نقلهم إلى قسم المستعجلات، فضلا عن إصابة 9 ضحايا بجروح متفاوتة الخطورة، بينما تعرض آخرون لكسور في أنحاء متفرقة من الجسم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0