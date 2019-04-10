برشلونة يحقق فوزا مثيرا على مانشستر يونايتد

هبة بريس ـ القسم الرياضي

حقق برشلونة الإسبانى فوزا مثيرا على مضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف نظيف، فى المباراة القوية التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب “أولد ترافورد”، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أوروبا.

وسجل لوك شو مدافع مانشستر يونايتد هدف برشلونة الوحيد فى المباراة، بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 12، بعدما اصطدمت به رأسية المهاجم الأوروجوايانى لويس سواريز، التى سددها مستغلا عرضية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

واستمرت النتيجة على حالها فى الشوط الثانى، إذ كان البارسا الأخطر أيضا، بفضل التحركات الرائعة من الثنائي ليونيل ميسي ولويس وسواريز.

ويعد فوز برشلونة على مانشستر يونايتد هو الأول له على معقل فريق اليونايتد.

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